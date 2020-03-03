2020-03-03T13:09:36+03:00
Общество

В Симферополе продолжают штрафовать любителей парковаться на газоне

На любителей оставлять свои машины составили 11 протоколов
Артем АРТЕМОВ
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Набережная Салгира после реконструкцииНабережная Салгира после реконструкцииФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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За неделю чиновники составили 11 протоколов на тех, кто парковался на газоне вдоль набережной Салгира в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

В ходе рейдов было составлено 53 административных протокола, из них 21 за незаконную торговлю и 22 за нарушения правил благоустройства. Еще чиновники нашли 33 киоска, которые установлены без документов и три мусорных свалки возле домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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