В Симферополе продолжают штрафовать любителей парковаться на газоне
На любителей оставлять свои машины составили 11 протоколов
Набережная Салгира после реконструкцииФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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За неделю чиновники составили 11 протоколов на тех, кто парковался на газоне вдоль набережной Салгира в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.
В ходе рейдов было составлено 53 административных протокола, из них 21 за незаконную торговлю и 22 за нарушения правил благоустройства. Еще чиновники нашли 33 киоска, которые установлены без документов и три мусорных свалки возле домов.
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ИСТОЧНИК KP.RU