2020-03-03T13:39:48+03:00
Общество

Новый причал построят в Воронцовском парке в Алупке

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции объекта
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба ГлавгосэкспертизыФото: Пресс-служба Главгосэкспертизы
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Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы одобрили реконструкцию морского причала в Воронцовском парке в Алупке. Сейчас причал в аварийном состоянии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сильной коррозии подверглись металлические сваи, арматура, повреждены бетонная поверхность сооружения, швартовые и отбойные сооружения. По оценкам экспертов сейчас причал опасен для пассажиров и судов, поэтому его демонтируют. Сооружение построили в 1981 году, его длина 89,5 метров, а пассажирооборот может достигать до 390 тысяч человек в год.

Проект реконструкции предусматривает установку освещения, перил на верхней части пирса и соединительной эстакады, а также оборудование отвода дождевых стоков. Профинансирует все работы государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты», генеральный проектировщик - ООО «Дагестанский проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт морского транспорта».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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