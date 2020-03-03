Новый причал построят в Воронцовском парке в Алупке
Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы одобрили реконструкцию морского причала в Воронцовском парке в Алупке. Сейчас причал в аварийном состоянии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сильной коррозии подверглись металлические сваи, арматура, повреждены бетонная поверхность сооружения, швартовые и отбойные сооружения. По оценкам экспертов сейчас причал опасен для пассажиров и судов, поэтому его демонтируют. Сооружение построили в 1981 году, его длина 89,5 метров, а пассажирооборот может достигать до 390 тысяч человек в год.
Проект реконструкции предусматривает установку освещения, перил на верхней части пирса и соединительной эстакады, а также оборудование отвода дождевых стоков. Профинансирует все работы государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты», генеральный проектировщик - ООО «Дагестанский проектно-изыскательный и научно-исследовательский институт морского транспорта».
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU