Депутаты Сицилии готовы сотрудничать с Крымом несмотря на санкции

3 Март 2020 2020-03-03T14:50:17+03:00

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В Крым с рабочим визитом приехала делегация из Италии. Гости из Сицилии обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Симферополя.

Депутат сицилийского парламента Ло Джудиче Данило считает, что санкции не помешают сотрудничеству регионов:

- Крым сейчас быстро развивается и открыт для сотрудничества и можно сюда вкладывать ресурсы. Это как раз та территория, которая сейчас нас привлекает очень сильно. Мы полагаем, что санкции, которыми ЕС решил ограничить возможности крымчан, для нас не представляют препятствия, - цитирует Ло Джудиче Данило Крымское информационное агентство.

По словам другого участника делегации - мэра муниципалитета Фондакелли-Фантина Петтинато Марко Антонио - Сицилии и Крыму было бы выгодно сотрудничать в туристической сфере.

- Нас в первую очередь интересует туристическая сфера, и вот коллеги обсуждали момент, чтобы наши туристы могли прибывать сюда напрямую, так как через Москву очень неудобно летать, - рассказал Петтинато Марко Антонио. - Сицилия с Крымом находится, фактически на прямой авиалинии, и очень быстро можно было бы летать туда и обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU