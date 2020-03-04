В Симферополе и Севастополе 4 марта частично отключат электричество

4 Март 2020 2020-03-04T07:20:06+03:00

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Изменить размер текста: A A

4 марта, в среду, в некоторых районах Симферополя и Севастополя не будет света. Подача электричества прекратиться, потому что энергетики будут вести ремонт оборудования.

Где не будет света.

СИМФЕРОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

ул. Ангарская, 38а, 59;

ул. Бахчисарайская, 1-6, 8-15, 17-21 (нечет);

ул. Гражданская, 21-39 (нечет), 28-40 (чет);

ул. Козлова, 49-65 (нечет), 62-134 (чет), 71-81 (нечет);

ул. Новониколаевская, 3-7а (нечет);

ул. Общественная, 1-16;

ул. Объездная, 2, 3;

ул. Пасечная, 2;

ул. Пошивальникова, 1-14, 16-20 (чет);

ул. Репина, 136-148 (чет), 121-131 (нечет);

ул. Русская, 1-34, 36;

ул. Садовая, 61;

ул. Свободная, 2-14 (чет), 1-11б (нечет)

ул. Сосновая, 1-17(нечет);

ул. Старозенитная, 4а-38 (чет);

ул. Степная, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);

ул. Футболистов, 62-84 (чет), 103-121 (нечет);

ул. Целинная, 2-18(чет), 1-37(нечет);

ул. Черноморская, 1/77-27 (нечет), 2-20 (чет);

пер. Заводской, 1;

пер. Курьерский, 1-15;

пер. Оружейный, 1-5, 7;

пер. Охотничий, 1-10;

пер. Футболистов, 1-11, 13;

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

ул. Каспийская 50, 106, 112-114 (чет), 118, 120/99, 93-131 (нечет);

про. Каспийский 40-А,32,36-42 (чет), 46-48,52,56-60 (чет), 70, 76-78 (чет), 37-39 (нечет), 45-47 (нечет), 53-57, 61-69 (нечет), 79;

ул. Артиллеристов 74,90-96 (чет), 99-101,107-113 (нечет);

пр. Артиллеристов 25;

ул. Бориса Шейнина 2-6 (чет),10-24 (чет),28,38-40 (чет);

проезд Танкистов 2-4 (чет), 8, 95-а, 1-Б,1, ул. Танкистов 85-87 (нечет),97;

ул. Колодкина 2,10,14,22, 3, 7, 11-17 (нечет), 25-27 (нечет),35;

ТСН Водоканал-1;

ОК ЖСТИЗ Лабораторный уч.28;

туп. Каспийский

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Октябрьского, 2-4;

ул. Большая Морская, 44-46

с 9.00 до 17.00

пр. Матросский,18-А,2-30;

ул. Частника,5;

ул. Нефедова,2-32;

пер. Крепостной ,3

с 9.30 до 13.00

ул. Генерала Жидилова, 2,4,14,18;

садовое товарищество «Абрикосинка-2»

с 10.00 до 15.00

ул. Пасечная,2,12,18,1-3,7,13,19;

проезд Пасечный,5,9,15,19

Мекензиевы горы: ул. Облепиховая,52; ул. Энергетиков,15; пер. Тростниковый пос,10; пер. Пасечный, 2-б,2,10,1-3

с 10.00 до 17.00

ул. Степаняна 1,2,3,5, ПОР 91,93

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU