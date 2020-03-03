2020-03-03T16:36:27+03:00
Общество

Ученые установили возраст терракотовой головы, найденной при строительстве Крымского моста

Глиняное изделие датировано V веком до нашей эры [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Института археологии Российской академии наукФото: Пресс-служба Института археологии Российской академии наук
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Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста, ученые датировали V веком до нашей эры. Чтобы узнать дату создания головы, ее направили на специальное исследование в Центр изотопных исследований Университета Джорджии в США. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии Российской академии наук.

В 2017 году ученые обследовали скопление древней керамики на дне Керченской бухты, которое отложилось в гавани древнегреческого города Пантикапей в период с VI века до н.э. по VIII век н.э.

Там исследователи нашли полую терракотовую мужскую голову в пропорциях взрослого человека. Ее сделали из пористой глины, мастер выгравировал на ней волосы и бороду, а потом обжег изделие. Возможно, ее изготовили в одном из греческих городов Малой Азии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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