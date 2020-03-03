2020-03-03T16:35:17+03:00
Общество

Дворников Ялты оденут в оливковое с эмблемой «Чистый город»

Маяк и море - отличительный знак дворников Ялты
Анна КИРИЕНКО
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Маяк и море - лучший вариант для отличительного знака дворника Ялты. Фото: пресс-служба горадминистрацииМаяк и море - лучший вариант для отличительного знака дворника Ялты. Фото: пресс-служба горадминистрации
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В Ялте окончательно определились с эмблемой и дизайном униформы дворников. Уборщиков городских территорий оденут комбинезоны и куртки оливкового цвета с изображением на эмблеме ялтинского маяка и надписью «Чистый город».

Форма дворников будет отличаться цветом жилетов - в зависимости от подразделения они будут желтыми или оранжевыми. В униформу входит комбинезон, либо рабочие брюки с карманами, зимний и летний головные уборы, полуботинки, куртки, футболки и поло. Летние кепки будут светлее зимних.

Еще одна эмблема о стилизованной пальмой и слоганом «Сделаем город чище» предназначена для размещения на урнах, и аналогичный знак, но с фразой «Делаем город чище», появится на удостоверениях дворников. Внешний вид нагрудного знака - жетона - пока находится в стадии утверждения.

Напомним, в конце января Ялта объявила конкурс на разработку формы дворников. Свои варианты эмблемы «Ялтинский дворник» представили департамент архитектуры администрации, муниципальное учреждение «Зеленстрой», рекламное агентство «Александра» и официальный экипировщик Олимпийской и Паралимпийской сборных России «Zasport». В итоге победителем стал комбинированный вариант из предложений рекламного агентства и «Зеленстроя». Цвет униформы определяли голосованием на сайте администрации.

Всего на обеспечение проекта «Ялтинский дворник» из бюджета Крыма направлено 27 миллионов рублей. Он предполагает создание единой формы и логотипа, а также повышение престижа этой профессии и увеличение заработной платы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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