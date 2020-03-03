В Симферополе «загорелся» торговый центр в рамках учений МЧС
На территории торгового центра «Фуршет» в Симферополе прошли пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
По легенде учений, очаг возгорания была детская комната на первом этаже здания. Огонь быстро распространялся, он охватил площадь в 90 квадратных метров. Пожарный расчет оперативно ликвидировал условный пожар.
Всего в учениях задействовали 25 человек и 7 единиц техники. Сотрудники МЧС также проверили готовность руководства и персонала торгового центра к реагированию на подобные происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU