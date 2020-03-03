2020-03-03T17:44:07+03:00
Экономика

Несмотря на перенос ЯМЭФ, власти Крыма подпишут все запланированные контракты

Ялтинский международный форум проведут позже из-за эпидемии коронавируса
Артем АРТЕМОВ
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Экономический форум переносят из-за эпидемии коронавируса. Фото: Сергей Аксенов / FacebookЭкономический форум переносят из-за эпидемии коронавируса. Фото: Сергей Аксенов / Facebook
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Правительство Крыма подпишет все соглашения и контракты, которые были запланированы к Ялтинскому международному экономическому форуму. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития республики.

Напомним, что в этом году форум переносится из-за эпидемии коронавируса в мире. О конкретных сроках проведения форума сообщат позже.

Справка «КП»

Ялтинский международный экономический форму – самое масштабное ежегодное деловое мероприятие в Крыму. В прошлом году форум собрал 4,5 тысячи участников из около 100 стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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