Несмотря на перенос ЯМЭФ, власти Крыма подпишут все запланированные контракты
Правительство Крыма подпишет все соглашения и контракты, которые были запланированы к Ялтинскому международному экономическому форуму. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития республики.
Напомним, что в этом году форум переносится из-за эпидемии коронавируса в мире. О конкретных сроках проведения форума сообщат позже.
Справка «КП»
Ялтинский международный экономический форму – самое масштабное ежегодное деловое мероприятие в Крыму. В прошлом году форум собрал 4,5 тысячи участников из около 100 стран мира.
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ИСТОЧНИК KP.RU