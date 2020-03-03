2020-03-03T20:00:52+03:00
Общество

Волонтерам все-таки выделят помещение для социальной столовой в Севастополе

Ранее активисты приняли решение закрыть проект, так как больше не могут готовить в домашних условиях
Анастасия ЖУКОВА
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Волонтерам движения «Сердце Севастополя» все-таки выделят помещение для социальной столовой, чтобы активисты могли бесплатно кормить нуждающихся стариков и бездомных.

Такое решение принял врио губернатора города-героя Михаил Развожаев. Он поручил решить вопрос с помещением уже на этой неделе.

- В это помещение лично надо съездить, перед тем как мы будем его передавать, посмотреть возможность привести в какой-то вид, чтобы общественная организация могла начать работать. Мне лично долóжите, - цитирует чиновника ForPost.

Напомним, ранее волонтеры «Сердце Севастополя» заявили о закрытии проекта, так как больше не могут готовить нужный объем социальных обедов в домашних условиях. Ранее они неоднократно обращались к властям за помощью, однако им предложили квадратные метры только на коммерческой основе.

Губернатор возмутился подобному отношению к благотворителям и уволил чиновницу, которая дала волонтерам такой ответ - замдиректора департамента по имущественным и земельным отношениям Елену Кнутову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волонтерам все-таки выделят помещение для социальной столовой в Севастополе
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