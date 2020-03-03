Волонтерам все-таки выделят помещение для социальной столовой в Севастополе
Волонтерам движения «Сердце Севастополя» все-таки выделят помещение для социальной столовой, чтобы активисты могли бесплатно кормить нуждающихся стариков и бездомных.
Такое решение принял врио губернатора города-героя Михаил Развожаев. Он поручил решить вопрос с помещением уже на этой неделе.
- В это помещение лично надо съездить, перед тем как мы будем его передавать, посмотреть возможность привести в какой-то вид, чтобы общественная организация могла начать работать. Мне лично долóжите, - цитирует чиновника ForPost.
Напомним, ранее волонтеры «Сердце Севастополя» заявили о закрытии проекта, так как больше не могут готовить нужный объем социальных обедов в домашних условиях. Ранее они неоднократно обращались к властям за помощью, однако им предложили квадратные метры только на коммерческой основе.
Губернатор возмутился подобному отношению к благотворителям и уволил чиновницу, которая дала волонтерам такой ответ - замдиректора департамента по имущественным и земельным отношениям Елену Кнутову.
ИСТОЧНИК KP.RU