2020-03-04T07:14:52+03:00
Общество

Погода в Крыму на 4 марта: Тепло и без осадков

Воздух прогреется до +22
Артем АРТЕМОВ
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Воздух на полуострове прогреется до +22Воздух на полуострове прогреется до +22Фото: Юрий ЮГАНСОН
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4 марта опасных метеорологических явлений на полуострове не ожидается, передает крымский гидрометцентр.

Так, в Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12; днем +20…+22.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 11…13 тепла, днем 19…21 тепла.

На ЮБК переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12; днем +11…+16.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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