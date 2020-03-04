Погода в Крыму на 4 марта: Тепло и без осадков
4 марта опасных метеорологических явлений на полуострове не ожидается, передает крымский гидрометцентр.
Так, в Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12; днем +20…+22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 11…13 тепла, днем 19…21 тепла.
На ЮБК переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12; днем +11…+16.
В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +13…+15.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU