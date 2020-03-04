Саки вошли в тройку городов, где женщины хотят отдохнуть без мужчин и детей

4 Март 2020 2020-03-04T08:57:16+03:00

Дамы планируют отдых на спа-курортах в начале весны на период от 2 до 7 ночей

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Саки вошли в тройку российских спа-курортов, где отдохнуть женщинам в марте, без мужчин и детей.

По информации сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, дамы планируют отдых на спа-курортах в начале весны на период от 2 до 7 ночей и потратят на проживание от 900 рублей до 1,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего женщинам отдохнуть в марте в крымских Саках (менее чем за тысячу рублей в сутки).

Три курорта, популярных для спа-отдыха у женщин в марте:

1. Саки - 900 рублей / 5 ночей

2. Пятигорск - 1300 рублей / 2 ночи

3. Кисловодск - 1045 рублей / 7 ночей

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ИСТОЧНИК KP.RU