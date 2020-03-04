Саки вошли в тройку городов, где женщины хотят отдохнуть без мужчин и детей
Саки вошли в тройку российских спа-курортов, где отдохнуть женщинам в марте, без мужчин и детей.
По информации сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, дамы планируют отдых на спа-курортах в начале весны на период от 2 до 7 ночей и потратят на проживание от 900 рублей до 1,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего женщинам отдохнуть в марте в крымских Саках (менее чем за тысячу рублей в сутки).
Три курорта, популярных для спа-отдыха у женщин в марте:
1. Саки - 900 рублей / 5 ночей
2. Пятигорск - 1300 рублей / 2 ночи
3. Кисловодск - 1045 рублей / 7 ночей
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU