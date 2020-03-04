Чиновники Ленинского района заплатили 4 миллиона за неправильные дорожную разметку и знаки
Чиновники из администрации Ленинского района заплатили 4 миллиона рублей за плохо организованное дорожное движение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Подрядчик должен был сделать технический учет, паспортизацию и разработать проекты организации дорожного движения на дороге местного значения. Чиновники заплатили фирме 4 миллиона рублей, за работы которые не соответствуют предъявленным требованиям по регулированию дорожного движения, обустройству дорог и улиц населенных пунктов.
Прокурор направил следователям материалы проверки, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями.
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ИСТОЧНИК KP.RU