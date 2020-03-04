2020-03-04T11:53:49+03:00
Общество

Стоимость отдыха в Крыму снизилась в этом курортном сезоне

Цены упали на 6% в летний период и на 18% на майские праздники
Артем АРТЕМОВ
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Пляж Кацивели. Фото: Архив "КП"Пляж Кацивели. Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Цены на отдых в Крыму на майские праздники существенно снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

В среднем темп роста цен по Крыму в период майских праздников снизился на 18%, в летний период - в пределах 6%.

Сильно снизилась стоимость отдыха в отелях категории 5 звезд - на 31,8%. Отели уровня 3-4 звезд оставили цены на уровне прошлого года или снизили их незначительно, малые отели снизили стоимость в пределах 5%.

В среднем номер на двоих в таком отеле обойдется в 2 тысячи рублей в сутки, причем значительное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма - минус 13,8%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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