2020-03-04T12:49:43+03:00
Происшествия

За «авторское варенье» ялтинец может сесть на 20 лет

Мужчина добавил в десерт запрещенный ингредиент
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По одной из ялтинских дорог ехал старенький «Запорожец». Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, за его рулем был пьяный водитель. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

При проверке оказалось, что 31-летнего мужчину уже привлекали за точно такое же правонарушение. Тогда у него забрали водительские права. От прохождения медицинского освидетельствования на месте и в больнице крымчанин отказался.

Чуть позже в бардачке его авто нашли 20 подозрительных свертков, которые отправили на экспертизу. Исследование показало, что субстанция содержит в составе масло каннабиса массой 5,6 граммов.

Водитель признался, что изобрел «авторский наркотик». Для этого он смешал выжимку из листьев конопли с малиновым вареньем, а потом расфасовал субстанцию по колпачкам от шприцов.

Сейчас против новатора возбудили уголовное дело за незаконное производство наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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