2020-03-04T13:12:40+03:00
Общество

Троллейбусы и автобусы Крыма начали дезинфицировать из-за растущей заболеваемости

Обработку проводят внутри салона, также очищают внешний корпус транспортных средств
Надежда ДАЦЮК
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Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"
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Автобусы и троллейбусы госпредприятия «Крымтроллейбус» ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Как сообщили в пресс-службе ГУПа, эти меры приняты в связи с повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ.

Пи этом обработка касается не только салона, но и внешнего корпуса транспортных средств.

- По рекомендациям министерства транспорта Республики Крым и Роспотребнадзора в период сезонных вспышек ОРВИ весь подвижной состав предприятия проходит ежедневную внутреннюю дезинфекцию, - отметили в пресс-службе «Крымтроллейбуса».

Работники предприятия обрабатывают поручни, сидения, стены и стекла подвижного состава. Кроме того, дезинфекция проводится в перерывах между рейсами на конечных остановках в период пересменки водителей. Поверхности обрабатывают средствами, разрешенными для использования в присутствии людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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