2020-03-04T13:41:47+03:00
Экономика

Заработали на Украине: Внешнеторговый оборот Крыма вырос до 70 млн долларов

Среди торговых партнеров на первом месте Украина и Беларусь
Анна КИРИЕНКО
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Внешнеторговый оборот за год вырос на 11 миллионов долларов. Фото: facebook/ФНСВнешнеторговый оборот за год вырос на 11 миллионов долларов. Фото: facebook/ФНС
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Внешнеторговый оборот Крыма за год вырос на 11 миллионов долларов США и по итогам 9 месяцев составил 70 миллионов долларов. Среди экспортеров на первом месте Украина и Белоруссия, среди импортеров - Украина и Италия.

- Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в размере 22 миллионов долларов США, - сообщила замруководителя Крымстата Наталья Григорь. - Со странами дальнего зарубежья оборот составил 21 миллион, со странами СНГ - 49 миллионов долларов.

На экспорт из Крыма отправились сельхозсырье и продтовары, химическая продукция и каучук на 24 миллиона долларов. Из-за рубежа ввезены продтовары и сельхозсырье, металл, машины, оборудование и транспортные средства на 46 миллионов долларов.

Среди стран-экспортеров на первом месте Украина - 50,3% вывезенной продукции, Беларусь - 23%, Казахстан - 10,3%. Среди импортеров Украина также на первом месте - 28,3% ввезенных товаров, Италия - 17,4%, Беларусь - 15,5%, Армения - 11%, Турция - 6,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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