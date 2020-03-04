Из-за строительства канализационного коллектора перекроют часть улиц Симферополя

4 Март 2020 2020-03-04T14:06:42+03:00

С 5 по 9 марта движение ограничат на перекрестке улицы Мраморная с улицей Леси Украинки [фото]

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С 5 по 9 марта в Симферополе закроют участок дороги на перекрестке улицы Мраморная с улицей Леси Украинки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. Движение ограничат из-за строительства канализационного коллектора.

Напомним, что новый объект инфраструктуры начнут возводить в конце марта. Общая длина коллектора глубокого заложения - 17 километров. Его туннели не будут проходить под зданиями в целях безопасности.

Новый коллектор даст возможность централизованного водоотведения в ряде районов города, а также позволит избежать экологической катастрофы.

Схема объезда перекрытого участка. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

ИСТОЧНИК KP.RU