Снова не успели: Мост на улице Гагарина откроют в конце апреля

4 Март 2020 2020-03-04T15:43:50+03:00

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Мост по улице Гагарина в Симферополе введут в эксплуатацию в конце апреля. Это уже второй перенос сроков сдачи объекта. Ранее чиновники обещали закончить реконструкция моста до конца марта.

- По объективным причинам уже единожды перенесён срок. До конца апреля должны закончить. Сейчас все работы идут согласно графику. Уже получили 21 бетонную плиту, - цитирует главу администрации Симферополя Елену Проценко Крым 24.

Горожан беспокоит, что в апреле перекроют улицу Александра Невского для замены дорожного полотна, которое подрядчик некачественно уложил. Если это случится, то город ждет транспортный коллапс.

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ИСТОЧНИК KP.RU