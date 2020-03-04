2020-03-04T16:18:33+03:00
Общество

На «Тавриде» начали укладывать асфальт круглосуточно

Сейчас трасса готова на 85% [видео]
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Фото: Пресс-служба АО "ВАД"Фото: Пресс-служба АО "ВАД"
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Дорожники начали круглосуточную укладку асфальта на трассе «Таврида». При хорошей погоде работы будут идти безостановочно, сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Сейчас укладывают асфальт на втором и пятом этапах трассы «Таврида». Второй этап - это участок протяженностью 50 км от поселка Приморский до села Льговское в Кировском районе. Пятый этап идет в обход Симферополя, стыкуясь с автодорогой «Дубки – Левадки» и переходя по ней в шестой этап автодороги в Бахчисарайском районе.

На сегодня трасса «Таврида» готова на 85%. Движение по четырем полосам дороги от Керчи до Севастополе запустят в сентябре, а введут в эксплуатацию дорогу в декабре этого года.

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На «Тавриде» начали укладывать асфальт круглосуточно.Видео: Пресс-служба АО "ВАД"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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