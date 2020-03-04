Бедность населения вселяет неуверенность в строительный бизнес Крыма

4 Март 2020 2020-03-04T16:45:35+03:00

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Индекс предпринимательской уверенности в строительной сфере Крыма за год упал до минус 10%. Деловая активность вселяет оптимизм только в розничной торговле, тогда как оптовики не ждут улучшений - причина в низкой платежеспособности покупателей. - По итогам 4 квартала положительный индекс предпринимательской уверенности был у предприятий розничной торговли, - отметила заместитель руководителя Крымстата Наталья Григорь. - В тоже время руководители строительных организаций и по оказанию платных услуг населению не столь уверены в своей предпринимательской активности и основным фактором, препятствующим дальнейшему развитию, называют в первую очередь низкую платежеспособность населения.

Средний уровень загрузки производственных мощностей в строительстве составляет 60%, обеспеченность заказами - 6 месяцев, финансированием- 4 месяца в году. При этом сдерживающим фактором развития руководители строительных компаний называют дефицит квалифицированной рабочей силы (27%), недостаток заказов (24%), высокую конкуренцию (22%), высокую стоимость материалов (20%).

При этом объем строительных работ за год составил 78,5% к уровню 2018 года и по большей части это объекты по федеральным и республиканским госпрогаммам. Что касается жилищного строительства, то за год введено в эксплуатацию 57 домов на 212 тысяч кв м, что составляет 60% от объемов построенного жилья в 2018 году.

В розничной торговле оборот увеличился у 42% организаций, а прибыль осталась на прежнем уровне или увеличилась у 72% опрошенных руководителей. Индекс предпринимательской уверенности в этой сфере составляет почти 14% при высокой конкуренции и арендной плате за торговые площади.

Оборот розничной торговли за год в Крыму составил 272 миллиарда рублей, что без малого на 2% выше показателей 2018 года. В среднем на одного крымчанина оборот товаров в рознице составляет 11,8 тысячи рублей в месяц.

Оптовая торговля за прошлый год характеризуется оборотом в 228,6 миллиона рублей, что на 4,6% меньше, чем в 2018 году. Настроения у оптовиков отражаются на индексе предпринимательской уверенности в 10,1% и падении прибыли у 26% опрошенных руководителей. Среди причин, отрицательно влияющих на деятельность, руководители организаций называют низкую платежеспособность населения, высокие транспортные расходы, недостаток финансовых средств и недобросовестную конкуренцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU