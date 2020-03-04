2020-03-04T17:29:43+03:00
Общество

Возле крымских больниц построят вертолетные площадки

До конца года возле медучреждений полуострова должны появится как минимум 20 мест для посадки транспорта санавиации
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Крымская газетаФото: Крымская газета
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В этом году начнется строительство 22 вертолетных площадок рядом с крымскими больницами. Сегодня на полуострове далеко не все медучреждения оснащены площадками, и санавиация вынуждена сажать вертолеты на стадионах и пустырях.

- Деньги на это уже выделены. Год мы должны закончить с минимум 20, а в идеале – 22 вертолётные площадки должны стоять, - рассказал Крымской газете ситуацию руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

В прошлом году скорая медицинская помощь выполнила более 140 тысяч выездов. Среди них 56% - в экстренной форме и 41% - в неотложной форме. Санавиация значительно ускоряет доставку пациентов в медицинские учреждения. Так, полет из Ялты в Симферополь займет примерно полчаса, а поездка по дороге - полтора-два часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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