Возле крымских больниц построят вертолетные площадки

4 Март 2020 2020-03-04T17:29:43+03:00

До конца года возле медучреждений полуострова должны появится как минимум 20 мест для посадки транспорта санавиации

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В этом году начнется строительство 22 вертолетных площадок рядом с крымскими больницами. Сегодня на полуострове далеко не все медучреждения оснащены площадками, и санавиация вынуждена сажать вертолеты на стадионах и пустырях.

- Деньги на это уже выделены. Год мы должны закончить с минимум 20, а в идеале – 22 вертолётные площадки должны стоять, - рассказал Крымской газете ситуацию руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

В прошлом году скорая медицинская помощь выполнила более 140 тысяч выездов. Среди них 56% - в экстренной форме и 41% - в неотложной форме. Санавиация значительно ускоряет доставку пациентов в медицинские учреждения. Так, полет из Ялты в Симферополь займет примерно полчаса, а поездка по дороге - полтора-два часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU