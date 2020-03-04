Летчики Черноморского флота отработали дозаправку в воздухе
В Крыму проходят летно-тактические учения. В небе над полуостровом экипажи истребителей СУ-30СМ и бомбардировщиков СУ-24М авиации Черноморского флота совместно с экипажами Ту-142 Северного флота отработали дозаправку самолетов в воздухе, пишет ForPost.
- Этот элемент является одним из самых сложных видов боевой подготовки, который требует от пилотов предельной точности действий и высокой скоординированной работы лётчиков, чтобы удержаться в строю дозаправки, - рассказал старший летчик полка морской авиации ЧФ лейтенант Егор Степашин.
Всего в учениях принимают участие 15 самолётов под управлением как опытных, так и молодых военных летчиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU