Пруд в парке имени Гагарина очистят от ила и мусора
В апреле пруд в парке имени Гагарина в Симферополе ждет масштабная чистка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.
Муниципальные работники уберут из водоема ил, из-за которого пруд может превратиться в болото, и поднимут со дна весь мусор. Чаще всего оттуда достают опавшую листву, ветки и бытовой мусор, которые туда приносит ветер.
Уже несколько лет подряд, исключительно по собственной инициативе, в генеральной уборке пруда Гагаринского парка участвует один из сотрудников, находящегося по соседству, троллейбусного парка Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU