Пруд в парке имени Гагарина очистят от ила и мусора

4 Март 2020 2020-03-04T18:39:59+03:00

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В апреле пруд в парке имени Гагарина в Симферополе ждет масштабная чистка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

Муниципальные работники уберут из водоема ил, из-за которого пруд может превратиться в болото, и поднимут со дна весь мусор. Чаще всего оттуда достают опавшую листву, ветки и бытовой мусор, которые туда приносит ветер.

Уже несколько лет подряд, исключительно по собственной инициативе, в генеральной уборке пруда Гагаринского парка участвует один из сотрудников, находящегося по соседству, троллейбусного парка Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU