Симферопольцы застряли в пробке из-за ДТП на объездной

4 Март 2020 2020-03-04T19:07:03+03:00

Затор тянется от кольца на проспекте Победы до микрорайона Загородный

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На объездной дороге в Симферополе образовалась пробка. Как передает корреспондент КП-Крым, причиной затора стало ДТП возле заправки.

По данным сервиса Яндекс.Карты, пробка тянется от кольца на проспекте Победы до микрорайона Загородный.

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ИСТОЧНИК KP.RU