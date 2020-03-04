В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат свет

4 Март 2020 2020-03-04T20:18:59+03:00

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5 марта, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет. Перебои с подачей электротока возникнут, потому что на Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

СИМФЕРОПОЛЬ

С 8.00 до 17.00

ул. 51-й Армии, 2-12, 14-60 (чет), 17/45-41/12 (нечет);

ул. Комсомольская, 34-48 (чет), 43-49 (нечет), 53, 55, 56;

ул. Грибоедова, 31, 34, 35, 35а, 39, 56-66 (чет);

проспект Победы, 39-51 (нечет);

ул. Скрипниченко, 3-11 (нечет), 15/26, 16-28 (чет), 30/13;

ул. Бетховена, 2-29;

пер. Гравийный, 1-13;

ул. Крупской, 21-49 (нечет), 26-40 (чет);

ул. Стахановцев, 14-24 (чет), 27-41 (нечет), 47-59 (нечет);

ул. Чайковского, 17/26-19 (нечет), 20, 22;

пер. Вольный, 1-22; ул. Партизанская, 15-34, 36

ул. Новониколаевская, 3-7а (нечет);

ул. Пасечная, 2 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Юмашева, 6-8;

ул. Молодых Строителей, 8-14

с 9.00 до 12.00

ул. Крестовского, 35-А, 35

пер. Крепостной,5;

пр. Матросский,18-А,2-30;

ул. Нефедова, 2-32,9-11

с 11.00 до 13.00

ул. Адмирала Октябрьского, 4-Б,6;

ул. Большая Морская, 28-36, 42;

ул. Бутакова,4;

ул. Одесская,27-а,б, 27-29;

ул. Очаковцев,14, 22-26, 5-25;

ул Сергея-Ценского,20

с 08.00 до 17.00

с.: Родниковое: ул. Терлецкого 29, ул. Заречная 8-18(чет), 11-27(нечет), 31-35(нечет), ул. Скитальца (охотстанция «дача Скитальца»), ул. Заречная 23;

с. Широкое: пер. Калиновый 2-12 (чет),16, 1-5 (нечет), ул. Клюшкина 2-28 (чет), 9-Г,3-29 (нечет), пер. Ракитовый 2-4 (чет), 1-3 (нечет), пер. Яблоневый 6, 5-7 (нечет), ул. Булгакова 56-А,56-Б,48-52 (чет),62-110 (чет), 77-А,31-А,33-79 (нечет), 103-109 (нечет),119,127,129/1-а, пер. Звонкий 4, 3, ул. Клюшкина 46-52 (чет),56-60 (чет),66, 33-35 (нечет),51-87 (нечет),103, ул. Микадзе 2-26 (чет), 1-23 (нечет), ул. Приозерная 8-44;

с. Россошанка: ул. Байдарская 12,22, 15-А, пер. Байдарский 5,7, ул. Жемчужная 2-12 (чет), 1-5 (нечет),11, пер. Запрудный 4-А,2,6,18, 7-а,9-а,1-11 (нечет), ул. Фролова 4-16 (нечет), 1-17 (нечет), ул.Запрудная 28,36, 7-А, ул. Таврическая 19;

с. Ново-Бобровка: ул. Герасина 6-8 (чет), 1-3 (нечет), 7-21(нечет), пер. Жасминовый 2-4 (чет), 1-3 (нечет), ул. Животноводов 6, 3-43 (нечет),53, ул. Гористая 2,8, 7-11 (нечет), ул. Садовая 15, ул. Баденкиной 2-60 (чет), 1-53 (нечет),1-Б, ул. КСП "Красный Октябрь" 54, ул. Изумрудная 1-8, ул. Гористая 8, уч.905,309, ул. Герасина 8-А;

с. Колхозное: ул. Горная, 1-9 (нечет),ул. Колхозная 4-6 (чет), 3-В,29;

с. Передовое: пер. Южный 8-А, уч.28, уч.27, ул. КСП «Красный Октябрь» (гр. Толстов И.И.), с. Колхозное (ГК «Омега»), ул. КСП «Красный Октябрь» уч.24.

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ИСТОЧНИК KP.RU