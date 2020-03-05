Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24
В четверг, 5 марта, в Крыму сохранится теплая и сухая погода.
- Ветер юго-восточный умеренный. В четверг минимальная температура воздуха +8…+13; максимальная +19…+24, на побережье и в горах +13…+18, - рассказали в крымском гидрометцентре.
По всему полуострову - переменная облачность, без осадков.
Вода прогрелась до 7 градусов в Черноморском и Керченском проливе, до +8 в Феодосии. Теплее всего в Севастополе, Евпатории и Ялте: +9.
Азовское море традиционно прохладное, всего +6.
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ИСТОЧНИК KP.RU