Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24

5 Март 2020 2020-03-05T09:27:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 марта, в Крыму сохранится теплая и сухая погода.

- Ветер юго-восточный умеренный. В четверг минимальная температура воздуха +8…+13; максимальная +19…+24, на побережье и в горах +13…+18, - рассказали в крымском гидрометцентре.

По всему полуострову - переменная облачность, без осадков.

Вода прогрелась до 7 градусов в Черноморском и Керченском проливе, до +8 в Феодосии. Теплее всего в Севастополе, Евпатории и Ялте: +9.

Азовское море традиционно прохладное, всего +6.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU