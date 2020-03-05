В Симферополе на 5 дней перекроют перекресток в районе ТРК Meganom

5 Март 2020 2020-03-05T08:35:21+03:00

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В Симферополе на пять дней перекроют движение на перекрестке недалеко от торгово-развлекательного комплекса Meganom.

- С 5 по 9 марта будет ограничено движения транспорта на пересечении улицы Мраморная с улицей Леси Украинки, - сообщается на сайте городской администрации крымской столицы.

Как пояснили чиновники, временные трудности связаны со строительством канализационного коллектора. Власти призвали водителей учитывать закрытый перекресток при планировании своих маршрутов по городу.

Схема объезда опубликована на сайте горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU