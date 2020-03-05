Вокруг трассы «Таврида» высадят лаванду

5 Март 2020 2020-03-05T10:45:29+03:00

Проект по созданию пояса из цветов вокруг автомагистрали реализуют с 2017 года

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На полях возле трассы «Таврида» высадят лаванду. Проект реализует одна из агрофирм, которая занимается выращиванием эфиромасличных культур. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

Проект «Лавандовый пояс Тавриды» реализуют с 2017 года. В этом году впервые крымские аграрии получат господдержку на развитие эфиромасличной отрасли в размере 25 миллионов рублей. Такие меры позволят к 2025 году увеличить плантации розы эфиромасличной до 600 гектаров, а лаванды до 4 тысяч гектаров.

Напомним, ранее сообщалось, что дорожники начали круглосуточно укладывать асфальт на «Тавриде». Это стало возможно благодаря хорошей погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU