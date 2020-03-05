2020-03-05T10:31:58+03:00
Общество

Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду

77% жителей полуострова обеспечены хорошей водой
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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77% населения Крыма обеспечены качественной питьевой водой. Меньше всего хорошей водой обеспечены Саки, Евпатория, Красноперекопск, а также в Красноперекопском и Первомайском районах.

- В рамках национальных проектов предусмотрено выделение 3 млрд 580 млн рублей на мероприятия, которые позволят довести уровень обеспечения населения качественной водой с 77% до 86,2%, - написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, уже идет проектирование станций водоочистки в Красноперекопске и Евпатории на 15 тысяч и 45 тысяч кубометров в сутки соответственно. Все работы планируется закончить в 2022 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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