Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду
77% населения Крыма обеспечены качественной питьевой водой. Меньше всего хорошей водой обеспечены Саки, Евпатория, Красноперекопск, а также в Красноперекопском и Первомайском районах.
- В рамках национальных проектов предусмотрено выделение 3 млрд 580 млн рублей на мероприятия, которые позволят довести уровень обеспечения населения качественной водой с 77% до 86,2%, - написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, уже идет проектирование станций водоочистки в Красноперекопске и Евпатории на 15 тысяч и 45 тысяч кубометров в сутки соответственно. Все работы планируется закончить в 2022 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU