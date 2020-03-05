2020-03-05T11:16:17+03:00
Общество

Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак

Чиновник уже работает над проектом своего первого распоряжения
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Александр Овдиенко / FacebookФото: Александр Овдиенко / Facebook
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Новым главой администрации Сак стал Александр Овдиенко. Он уже работает над своим первым распоряжением.

- Спасибо за поддержку! Уверен, проигравших нет. А главное, вместе с нами всеми, выиграл город и его многочисленные гости. Саки - город мечты! Выбранный жителями девиз будет только приумножаться, - написал Овдиенко на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь администрация Сак переходит на режим работы с 8.00, чтобы быть «в ногу» со всеми предприятиями города.

В 2017 году Александр Овдиенко был заместителем главы администрации Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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