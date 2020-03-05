Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак

5 Март 2020 2020-03-05T11:16:17+03:00

Чиновник уже работает над проектом своего первого распоряжения

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Новым главой администрации Сак стал Александр Овдиенко. Он уже работает над своим первым распоряжением.

- Спасибо за поддержку! Уверен, проигравших нет. А главное, вместе с нами всеми, выиграл город и его многочисленные гости. Саки - город мечты! Выбранный жителями девиз будет только приумножаться, - написал Овдиенко на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь администрация Сак переходит на режим работы с 8.00, чтобы быть «в ногу» со всеми предприятиями города.

В 2017 году Александр Овдиенко был заместителем главы администрации Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU