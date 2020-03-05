2020-03-05T12:26:45+03:00
Общество

В Симферополе появится парк «Патриот»

Его планируют создать в сквере Космонавтики возле кинотеатра «Космос»
Артем АРТЕМОВ
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Радиотелескоп в Евпатории. Фото: Архив "КП"Радиотелескоп в Евпатории. Фото: Архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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В сквере Космонавтики возле кинотеатра «Космос» в Симферополе появится парк «Патриот». Проект одобрило командование Военно-космических сил России, пишет Крым 24.

Воинская часть под Евпаторией передаст столицы Крыма старую космическую антенну. Ее поставят возле здания кинотеатра. Благоустройство аллеи начнут на следующей неделе.

Напомним, что в январе этого года здание кинотеатра «Космос» после судов вернули в собственность города. В нем планируют разместить молодежный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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