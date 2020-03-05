У главы администрации Симферополя появился новый заместитель

5 Март 2020 2020-03-05T13:27:56+03:00

Он будет курировать сферы внутренней и информационной политики и межнациональными отношениями

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Депутаты Горсовета Симферополя согласовали назначение Владимира Осипенко на должность замглавы администрации столицы Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Он будет заниматься сферами внутренней и информационной политики и межнациональными отношениями. Ранее эти направления курировал телеведущий Александр Макарь, который уволился по собственному желанию 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU