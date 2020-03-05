У главы администрации Симферополя появился новый заместитель
Депутаты Горсовета Симферополя согласовали назначение Владимира Осипенко на должность замглавы администрации столицы Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Он будет заниматься сферами внутренней и информационной политики и межнациональными отношениями. Ранее эти направления курировал телеведущий Александр Макарь, который уволился по собственному желанию 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU