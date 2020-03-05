Новый законопроект упростит госзакупки для Крыма и Севастополя

5 Март 2020 2020-03-05T16:14:21+03:00

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В Госдуму РФ внесен законопроект, который предусматривает упрощенный порядок госзакупок до 2023 года в Крыму и Севастополе. Такой порядок предусматривает возможность выбора подрядчика согласно правовыми актами властей региона.

- Законопроект разработан, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина, которое было дано по итогам визита главы государства в Крым в январе этого года. Его принятие будет способствовать более оперативной, а, значит, и более эффективной реализации государственных программ в различных сферах, - рассказал депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.

По его словам, от этого во многом зависят темпы развития экономики Республики Крым и благосостояние его жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU