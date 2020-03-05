2020-03-05T16:55:43+03:00
Общество

Врио главы Минпрома Крыма стала Елена Элекчян

До этого она была заместителем министра промышленной политики республики
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Минпрома КрымаФото: Пресс-служба Минпрома Крыма
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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Елену Элекчян временно исполняющей обязанности министра промышленной политики Крыма. Предыдущего главу Минпрома РК Андрея Васюту отправили в отставку 4 февраля.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра промышленной политики Республики Крым на Элекчян Елену Феликсовну, заместителя министра промышленной политики Республики Крым, - говорится в тексте указа главы Крыма.

С июля 2017 года Елена Элекчяе работала заместителем министра промышленной политики республики. До этого она три года была начальником управления промышленного комплекса Минпрома Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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