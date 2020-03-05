2020-03-05T17:31:42+03:00
Общество

Власти Симферополя потратят 1,3 миллиона рублей на противогазы

Администрация столицы Крыма закупит 675 изделий
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Симферополя закупил противогазов на 1,3 миллиона рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

Заявки на участие принимаются до 11 марта, а сами торги проведут 12 марта. Власти города хотят купить 675 противогазов модели ГП-7Б или его эквивалент. Деньги на покупку изделий выделят из городского бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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