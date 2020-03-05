Каждому второму бизнесмену из Крыма отказывают в кредитах
Более половины крымских предпринимателей не могу получить кредит. В займе им отказывают не только на полуострове, но и за его пределами, пишет ForPost.
- 56% обратившихся в банки предпринимателей не получили кредиты, - рассказала глава комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.
По ее словам, для развития бизнеса в республике необходимо создать доступные кредиты и льготное кредитование начинающих предпринимателей. Кроме того, должны работать банковские гарантии и переводы валюты за рубеж.
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ИСТОЧНИК KP.RU