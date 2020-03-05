Каждому второму бизнесмену из Крыма отказывают в кредитах

5 Март 2020 2020-03-05T17:43:31+03:00

В займе отказывают и банки полуострова, и банки с материковой части России

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Более половины крымских предпринимателей не могу получить кредит. В займе им отказывают не только на полуострове, но и за его пределами, пишет ForPost.

- 56% обратившихся в банки предпринимателей не получили кредиты, - рассказала глава комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике.

По ее словам, для развития бизнеса в республике необходимо создать доступные кредиты и льготное кредитование начинающих предпринимателей. Кроме того, должны работать банковские гарантии и переводы валюты за рубеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU