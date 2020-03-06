Погода в Крыму на 6 марта: юго-западный ветер и до +20
В Крыму сегодня ожидается солнечная погода, юго-западный ветер и 15-20 тепла днем. Осадков на полуострове не ожидается, сообщили в крымском гидрометцентре.
В Симферополе переменная облачность, ветер 7-12 м/с и +17…+19° днем.
В Севастополе при южном ветре и без осадков несколько прохладнее - днем +14…+16°. Такая же температура на Керченском полуострове с порывами южного ветра до 14 м/с. Скромнее всего температурные показатели на Южном берегу Крыма: здесь 6 марта днем днем +12…+14°.
Морская вода вдоль Южного берега Крыма прогрелась до 10 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU