Погода в Крыму на 6 марта: юго-западный ветер и до +20

6 Март 2020 2020-03-06T07:42:55+03:00

В Крыму почти что лето Фото: Анна КИРИЕНКО

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В Крыму сегодня ожидается солнечная погода, юго-западный ветер и 15-20 тепла днем. Осадков на полуострове не ожидается, сообщили в крымском гидрометцентре.

В Симферополе переменная облачность, ветер 7-12 м/с и +17…+19° днем.

В Севастополе при южном ветре и без осадков несколько прохладнее - днем +14…+16°. Такая же температура на Керченском полуострове с порывами южного ветра до 14 м/с. Скромнее всего температурные показатели на Южном берегу Крыма: здесь 6 марта днем днем +12…+14°.

Морская вода вдоль Южного берега Крыма прогрелась до 10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU