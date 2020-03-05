В Симферополе и Севастополе 6 марта частично отключат электричество
6 марта, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Временные перебои с подачей тока возникнут, потому что энергетики будут ремонтировать электросети.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Автомобилистов;
ул. Войтенко, 1-11;
ул. Стаценко, 1-7;
ул. Заклюки, 1-9;
ул. Мамак, 2-26 (чет);
ул. Селиванова, 1-21 (нечет);
ул. Луцкого, 1-12;
ул. Федоренко, 2-12 (чет), 1-5 (нечет);
ул. Суходольная, 25 (ГСК-3);
пер. Гранитный, 26;
ул. Чукурча, 6;
пер. Чукурча, 2-24 (чет), 1-11 (нечет);
пер. Софийский, 2-16 (чет), 1-23 (нечет);
пер. Тынч, 2-16 (чет);
ул. Луговая, 91а, 52-140(чет), 127-199(нечет);
ул. Хочатряна, 52-58 (чет);
ул. Шевцовой Любови, 2/30-24(чет), 1-23(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Крепостной,5;
пр. Матросский,18-А,2-30;
ул. Нефедова,2-32,9-11
с 9.00 до 17.00
ул. Александра Косарева, 2-10;
с 9.00 до 14.00
пр. Генерала Острякова, 65-А;
пр. Косогорный;
ул. Маршала Бирюзова, 40-42;
с 11.00 до 14.00
ул. Бориса Михайлова,2/1,4-А,4,8,10;
ул. Пролетарская,19-А;
ул.Маршала Блюхера,4-Б,10-А,18-А,18-Б,20-Б;
ул.Маршала Крылова,21-23,27,10
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ИСТОЧНИК KP.RU