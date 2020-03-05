2020-03-05T20:22:21+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 6 марта частично отключат электричество

Энергетики Крымского полуострова занимаются ремонтом оборудования
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Свет пропадет на несколько часов.Свет пропадет на несколько часов.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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6 марта, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света. Временные перебои с подачей тока возникнут, потому что энергетики будут ремонтировать электросети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Автомобилистов;

ул. Войтенко, 1-11;

ул. Стаценко, 1-7;

ул. Заклюки, 1-9;

ул. Мамак, 2-26 (чет);

ул. Селиванова, 1-21 (нечет);

ул. Луцкого, 1-12;

ул. Федоренко, 2-12 (чет), 1-5 (нечет);

ул. Суходольная, 25 (ГСК-3);

пер. Гранитный, 26;

ул. Чукурча, 6;

пер. Чукурча, 2-24 (чет), 1-11 (нечет);

пер. Софийский, 2-16 (чет), 1-23 (нечет);

пер. Тынч, 2-16 (чет);

ул. Луговая, 91а, 52-140(чет), 127-199(нечет);

ул. Хочатряна, 52-58 (чет);

ул. Шевцовой Любови, 2/30-24(чет), 1-23(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

пер. Крепостной,5;

пр. Матросский,18-А,2-30;

ул. Нефедова,2-32,9-11

с 9.00 до 17.00

ул. Александра Косарева, 2-10;

с 9.00 до 14.00

пр. Генерала Острякова, 65-А;

пр. Косогорный;

ул. Маршала Бирюзова, 40-42;

с 11.00 до 14.00

ул. Бориса Михайлова,2/1,4-А,4,8,10;

ул. Пролетарская,19-А;

ул.Маршала Блюхера,4-Б,10-А,18-А,18-Б,20-Б;

ул.Маршала Крылова,21-23,27,10

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ИСТОЧНИК KP.RU

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