В Крыму 7 и 8 марта объявили бесплатный проезд для женщин в праздничных троллейбусах

6 Март 2020 2020-03-06T10:38:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Международного женского дня 8 марта в Крыму на линии вышли празднично украшенные троллейбусы. В субботу и воскресенье проезд в них для женщин будет бесплатным, а в салонах приготовлены подарки и сувениры.

Как сообщили в ГУП «Крымтроллейбус», брендированный транспорт курсирует в Симферополе, Алуште и Ялте. В республиканской столице это маршрут №5 «Новоромановка – Загородный», в Алуште - маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок», в Ялте - маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейская».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU