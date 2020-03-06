2020-03-06T10:38:58+03:00
Общество

В Крыму 7 и 8 марта объявили бесплатный проезд для женщин в праздничных троллейбусах

Брендированный транспорт ходит в Симферополе, Алуште и Ялте
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
В таких праздничных троллейбусах женщин ждут подарки и бесплатный проезд. Фото: ГУП КрымтроллейбусВ таких праздничных троллейбусах женщин ждут подарки и бесплатный проезд. Фото: ГУП Крымтроллейбус
Изменить размер текста:

Накануне Международного женского дня 8 марта в Крыму на линии вышли празднично украшенные троллейбусы. В субботу и воскресенье проезд в них для женщин будет бесплатным, а в салонах приготовлены подарки и сувениры.

Как сообщили в ГУП «Крымтроллейбус», брендированный транспорт курсирует в Симферополе, Алуште и Ялте. В республиканской столице это маршрут №5 «Новоромановка – Загородный», в Алуште - маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок», в Ялте - маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейская».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для профилактики коронавируса автостанции Крыма дезинфицируют ежедневно
Выбирать подрядчиков в обход 44-ФЗ Севастополь и Крым смогут до конца 2022 года
В Крыму 7 и 8 марта объявили бесплатный проезд для женщин в праздничных троллейбусах
Погода в Крыму на 6 марта: юго-западный ветер и до +20
В Симферополе и Севастополе 6 марта частично отключат электричество
Каждому второму бизнесмену из Крыма отказывают в кредитах
Власти Симферополя потратят 1,3 миллиона рублей на противогазы
В Судаке найден труп отшельницы, два года прожившей в туристической палатке на мысе Алчак
Врио главы Минпрома Крыма стала Елена Элекчян
Новый законопроект упростит госзакупки для Крыма и Севастополя
Из-за теплой погоды дорогу на Ай-Петри может уничтожить оползень
Главу «Свидетелей Иеговы»* из Джанкоя отправили в колонию на 6 лет
В Симферополе побит 95-летний температурный рекорд
У главы администрации Симферополя появился новый заместитель
В Симферополе появится парк «Патриот»
Недалеко от винзавода в Ялте дикий олень попал в смертельную ловушку
Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак
Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду
Вокруг трассы «Таврида» высадят лаванду
В Симферополе на 5 дней перекроют перекресток в районе ТРК Meganom
Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24
В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат свет
Симферопольцы застряли в пробке из-за ДТП на объездной