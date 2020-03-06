2020-03-06T11:54:25+03:00
Экономика

Выбирать подрядчиков в обход 44-ФЗ Севастополь и Крым смогут до конца 2022 года

Законопроект об упрощенной системе направлен на реализацию ФЦП
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Упрощенный порядок госзакупок должен ускорить реализацию ФЦПУпрощенный порядок госзакупок должен ускорить реализацию ФЦПФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

В Государственную Думу внесен законопроект, упрощающий систему госзакупок для государственных и муниципальных нужд в Крыму и Севастополе до конца 2022 года. Документ направлен на повышение эффективности в реализации Федеральной целевой программы развития двух регионов.

- Это позволит руководителям двух субъектов определять единственного заказчика и исполнителя услуг по проектированию, строительству, капитальному и текущему ремонту объектов в рамках государственных и муниципальных заказов, что, в свою очередь, существенно повысит эффективность выполнения ФЦП и других программ, - отметил на своей странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

Проект закона разработан с участием депутатов от Крыма и Севастополя во исполнение поручения президента по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое прошло в Ялте в январе текущего года. Он предполагает внесение изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города Севастополя», а также в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ.

Ранее Аксенов сообщил, что в ближайшее время получит право заключать госконтракты на выполнение работ по ФЦП без торгов и конкурсных процедур и готов нести персональную ответственность за их выполнение. По словам главы Крыма, подрядчики уже известны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для профилактики коронавируса автостанции Крыма дезинфицируют ежедневно
Выбирать подрядчиков в обход 44-ФЗ Севастополь и Крым смогут до конца 2022 года
В Крыму 7 и 8 марта объявили бесплатный проезд для женщин в праздничных троллейбусах
Погода в Крыму на 6 марта: юго-западный ветер и до +20
В Симферополе и Севастополе 6 марта частично отключат электричество
Каждому второму бизнесмену из Крыма отказывают в кредитах
Власти Симферополя потратят 1,3 миллиона рублей на противогазы
В Судаке найден труп отшельницы, два года прожившей в туристической палатке на мысе Алчак
Врио главы Минпрома Крыма стала Елена Элекчян
Новый законопроект упростит госзакупки для Крыма и Севастополя
Из-за теплой погоды дорогу на Ай-Петри может уничтожить оползень
Главу «Свидетелей Иеговы»* из Джанкоя отправили в колонию на 6 лет
В Симферополе побит 95-летний температурный рекорд
У главы администрации Симферополя появился новый заместитель
В Симферополе появится парк «Патриот»
Недалеко от винзавода в Ялте дикий олень попал в смертельную ловушку
Александра Овдиенко назначили главой администрации Сак
Каждый четвертый крымчанин пьет некачественную воду
Вокруг трассы «Таврида» высадят лаванду
В Симферополе на 5 дней перекроют перекресток в районе ТРК Meganom
Погода в Крыму 5 марта: Тепло до +24
В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат свет
Симферопольцы застряли в пробке из-за ДТП на объездной