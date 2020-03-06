Выбирать подрядчиков в обход 44-ФЗ Севастополь и Крым смогут до конца 2022 года

6 Март 2020 2020-03-06T11:54:25+03:00

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В Государственную Думу внесен законопроект, упрощающий систему госзакупок для государственных и муниципальных нужд в Крыму и Севастополе до конца 2022 года. Документ направлен на повышение эффективности в реализации Федеральной целевой программы развития двух регионов.

- Это позволит руководителям двух субъектов определять единственного заказчика и исполнителя услуг по проектированию, строительству, капитальному и текущему ремонту объектов в рамках государственных и муниципальных заказов, что, в свою очередь, существенно повысит эффективность выполнения ФЦП и других программ, - отметил на своей странице в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

Проект закона разработан с участием депутатов от Крыма и Севастополя во исполнение поручения президента по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое прошло в Ялте в январе текущего года. Он предполагает внесение изменений в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города Севастополя», а также в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ.

Ранее Аксенов сообщил, что в ближайшее время получит право заключать госконтракты на выполнение работ по ФЦП без торгов и конкурсных процедур и готов нести персональную ответственность за их выполнение. По словам главы Крыма, подрядчики уже известны.

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ИСТОЧНИК KP.RU