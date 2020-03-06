Для профилактики коронавируса автостанции Крыма дезинфицируют ежедневно
Для профилактики коронавируса помещения автовокзалов и автостанций Крыма ежедневно обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами. Обработке подвергается даже багаж в камере хранения.
- Все сотрудники на крымских автостанциях обеспечены защитными медицинскими масками, - заверил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Андрей Бессмертный . - Ежедневно пол, стены, дверные ручки в помещениях обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами.
В залах ожидания размещена памятка о правилах гигиены при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Объявления о профилактических мерах дают диспетчеры по громкой связи. Спотрудники предприятия ознакомлены с рекомендациями по профилактике и дезинфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU