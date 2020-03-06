Более 9 тысяч литров пива не пустили в Крым на праздники
Незаконный товар поймали на Крымском мосту
9 тысяч литров пива не попали в Крым на праздники. Фото: пресс-служба Росалкогольрегулирования
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Более 9 тысяч литров пива без сопроводительных документов не пустили в Крым на праздники. Незаконный груз выявили во время проверки транспорта на Крымском мосту.
По информации пресс-службы Росалкогольрегулирования, пивоваренную продукцию в металлических кегах обнаружили в кузове грузового автомобиля марки MAN. Транспортное средство и алкогольная продукция на время административного расследования находятся под арестом.
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ИСТОЧНИК KP.RU