Аксенов: вопрос подачи днепровской воды — орудие шантажа официального Киева

6 Март 2020 2020-03-06T18:15:41+03:00

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Украинская сторона рассматривает вопрос возобновления поставок воды через Северо-Крымский канал исключительно как орудие шантажа. Дальше разговоров дело не пойдет, о чем свидетельствуют высказывания нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Такое мнение на своей странице в соцсетях высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Думаю, что дальше разговоров дело, как обычно, не пойдет, и никакой воды они Крыму не дадут, - указал Аксенов. - Очередное тому подтверждение – позиция нового премьера Украины, который сначала вроде бы заикнулся о возможности подачи воды, но тут же дал «задний ход». Очевидно, что украинская сторона рассматривает этот вопрос исключительно как орудие шантажа. Это абсолютно аморальная и провальная позиция, по сути, позиция террориста, который воображает, что может взять крымчан в заложники и диктовать свои условия.

В возобновлении транспортировки воды по Северо-Крымскому каналу Украина заинтересована не меньше Крыма, поскольку идет заболачивание в Херсонской и Николаевской областях. Однако, по мнению Аксенова, на здравый смысл украинского руководства рассчитывать не стоит.

Накануне в эфире одного из украинских телеканалов новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости возобновить подачу воды в Крым, поскольку это вопрос гуманитарной ответственности. Позже глава украинского Кабмина пояснил, что имел в виду иное: официальный Киев и хотел бы возобновить подачу днепровской воды, но поскольку ее нельзя транспортировать исключительно гражданам, минуя воинские части, сделать этого не может.

Украина прекратила транспортировку днепровской воды в Крым в 2014 году. Ежегодно по Северо-Крымскому каналу на полуостров поступало 1,2 миллиарда кубометров воды по самой протяженной искусственной реке в Европе, построенной в 50-е годы прошлого столетия. Вся система водоснабжения и орошения Крыма при СССР строилась на поставках из Днепра. Сейчас кроме подземных источников и водоемов естественного стока ресурсов пресной воды на полуострова нет. Дефицит составляет 190 миллионов кубометров ежегодно, а в перспективе вырастет до 210 миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU