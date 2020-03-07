Погода в Крыму на 7 марта: сухо и тепло до +19
7 марта, в субботу, на Крымском полуострове уютный и комфортный предпраздничный день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU