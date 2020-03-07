2020-03-07T08:33:36+03:00
Общество

Мухтар из Ялты нашел себе подружку-певичку

Крымскому Хатико на набережной подпевает собака по кличке Жуля [видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Необычный концерт можно услышать в Ялте.Необычный концерт можно услышать в Ялте.Фото: Наталья Гоцанюк
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Знаменитый пес из Ялты, который выступает в дуэте с трубачом Виктором Малиновским, снова оказался в центре внимания. В соцсетях появилось видео, где крымскому Хатико подпевает небольшая собачонка по кличке Жуля.

Пес Мухтар из Ялты нашел себе подружку-певичку.Крымскому Хатико на набережной подпевает собака по кличке Жуля Видео: Юрий Шалыгин/VK

- Прекрасно выйти на набережную и послушать хор ялтинцев, - таким постом сопровождает автор свой ролик.

У самого синего моря трубач старательно выводит рулады, а ему старательно подпевают две собаки – такое зрелище никого не оставит равнодушным.

И пользователи соцсетей комментируют видео, делясь своими впечатлениями и мнениями: «Скоро будет собачий хор!», «Поют без фонограммы, в живую!»; «На Евровидение послать трубача и хор песелей!»; «Рыженькая Жуля певучая, как Мухтар. Парочка музицирует на радость публике! Где еще такое увидишь!».

Мухтар стал бездомным, когда его хозяин погиб в море. Пес пока верно ждал его на набережной получил звание крымский Хатико, научился петь и стал местной знаменитостью.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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