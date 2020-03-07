2020-03-07T12:34:11+03:00
Общество

Севастополь готовится к 8 Марта: Военные-черноморцы вооружились тюльпанами и вышли на улицы

Парни в форме и с оружием дарили прекрасному полу тюльпаны
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Поздравления по душе прекрасному полу.Поздравления по душе прекрасному полу.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Черноморцы, как истинные мужчины, решили не ограничиваться поздравлением только своих мам, жен, сестер и подруг. Военнослужащие вооружились тюльпанами и вышли на улицы Севастополя, где стали дарить цветы представительницам слабого пола.

Вместо патронов и гранатов черноморцы взяли тюльпаны. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вместо патронов и гранатов черноморцы взяли тюльпаны.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

- Будьте всегда красивыми и счастливыми, - звучали теплые пожелания от парней, чьи лица были скрыты балаклавой.

Обладательницами весенних цветов стали и дошколята, и девушки, и бабушки.

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Внимания и цветов хватило на всех женщин, которым посчастливилось быть рядом. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Внимания и цветов хватило на всех женщин, которым посчастливилось быть рядом.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Внимания и цветов хватило на всех, кому посчастливилось оказаться рядом с галантными парнями в форме-камуфляжке.

В Севастополе знают, как правильно отмечать 8 Марта. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Севастополе знают, как правильно отмечать 8 Марта.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Город-герой стал еще красивее от женских улыбок. Отличная подготовка перед 8 Марта – Международным женским днем, который принято отмечать, как праздник весны и любви.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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Севастополь готовится к 8 Марта: Военные-черноморцы вооружились тюльпанами и вышли на улицы
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