«От такой красоты просто глаз не отвести!»: Леса Крыма украсили подснежники и крокусы
Весна на Крымском полуострове уже вступила в полные права: леса, горы, парки и просто палисадники украсили первые цветы.
Жители Крымского полуострова не устают любоваться местными красотами.Фото: Юрий ЮГАНСОН
- Попал в сказку! Так выглядит весенний крымский лес! Да, каждый год одно и то же, но не надоедает – глаза не устают любоваться, а душа восхищаться! – признается Юрий Югансон, известный фотограф из Севастополя. - От такой красоты просто глаз не отвести!
Самые отчаянные подснежники и крокусы раскрыли бутоны еще в феврале, а к Международному женскому дню начался цветочный флешмоб, то бишь массовое цветение.
Весной в лесу очень красиво.Фото: Юрий ЮГАНСОН
Время подошло, да и погода установилась летняя. Столбик термометра чуть и до 20 градусов дотянет. Настоящее лето, а не весна. Вот и пчелы-шмели проснулись и взялись за работу - собирают нектар.
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ИСТОЧНИК KP.RU