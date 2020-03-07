2020-03-07T14:31:54+03:00
Общество

«От такой красоты просто глаз не отвести!»: Леса Крыма украсили подснежники и крокусы

Первоцветы восприняли по-летнему теплые дни, как сигнал к действию [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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От такой красоты просто глаз не отвести!От такой красоты просто глаз не отвести!Фото: Юрий ЮГАНСОН
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Весна на Крымском полуострове уже вступила в полные права: леса, горы, парки и просто палисадники украсили первые цветы.

Жители Крымского полуострова не устают любоваться местными красотами. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Жители Крымского полуострова не устают любоваться местными красотами.Фото: Юрий ЮГАНСОН

- Попал в сказку! Так выглядит весенний крымский лес! Да, каждый год одно и то же, но не надоедает – глаза не устают любоваться, а душа восхищаться! – признается Юрий Югансон, известный фотограф из Севастополя. - От такой красоты просто глаз не отвести!

Самые отчаянные подснежники и крокусы раскрыли бутоны еще в феврале, а к Международному женскому дню начался цветочный флешмоб, то бишь массовое цветение.

Весной в лесу очень красиво. Фото: Юрий ЮГАНСОН

Весной в лесу очень красиво.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Время подошло, да и погода установилась летняя. Столбик термометра чуть и до 20 градусов дотянет. Настоящее лето, а не весна. Вот и пчелы-шмели проснулись и взялись за работу - собирают нектар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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