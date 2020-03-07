Крымское МЧС напоминает: «На плато Ай-Петри нужно выбирать безопасный маршрут!»

7 Март 2020 2020-03-07T20:19:58+03:00

Поездка по дороге в Бахчисарайском районе может привести к трагедии

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Спасатели Крыма обеспокоены тем, что автолюбители продолжают пользоваться перекрытой дорогой на Ай-Петри со стороны села Соколиное в Бахчисарайском районе, хотя там и существует угроза обвала.

- Автодорога была закрыта из-за оползня, который нарушил целостность подпорной стенки и произошло частичное разрушение дорожного полотна, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Но крымчане и гости полуострова сумели найти проезд, минуя бетонные ограждения и запрещающие знаки

С приходом тепла в горах начал таять снег и на этом, и без того опасном участке дороги, может произойти обвал.

- Еще раз обращаем внимание - проезд на плато Ай-Петри разрешен только со стороны Ялты, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU