2020-03-07T20:19:58+03:00
Общество

Крымское МЧС напоминает: «На плато Ай-Петри нужно выбирать безопасный маршрут!»

Поездка по дороге в Бахчисарайском районе может привести к трагедии
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Фото: стоп-кадр видео КрымавтодорФото: стоп-кадр видео Крымавтодор
Изменить размер текста:

Спасатели Крыма обеспокоены тем, что автолюбители продолжают пользоваться перекрытой дорогой на Ай-Петри со стороны села Соколиное в Бахчисарайском районе, хотя там и существует угроза обвала.

- Автодорога была закрыта из-за оползня, который нарушил целостность подпорной стенки и произошло частичное разрушение дорожного полотна, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Но крымчане и гости полуострова сумели найти проезд, минуя бетонные ограждения и запрещающие знаки

С приходом тепла в горах начал таять снег и на этом, и без того опасном участке дороги, может произойти обвал.

- Еще раз обращаем внимание - проезд на плато Ай-Петри разрешен только со стороны Ялты, - отметили в ведомстве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымское МЧС напоминает: «На плато Ай-Петри нужно выбирать безопасный маршрут!»
«От такой красоты просто глаз не отвести!»: Леса Крыма украсили подснежники и крокусы
Между Керчью и Анапой начинают курсировать поезда
Севастополь готовится к 8 Марта: Военные-черноморцы вооружились тюльпанами и вышли на улицы
Мухтар из Ялты нашел себе подружку-певичку
Погода в Крыму на 7 марта: сухо и тепло до +19
Аксенов: вопрос подачи днепровской воды — орудие шантажа официального Киева
Более 9 тысяч литров пива не пустили в Крым на праздники
В Белогорском районе Крыма пропавшую девочку нашли на виноградниках в компании мужчины
Для профилактики коронавируса автостанции Крыма дезинфицируют ежедневно
Выбирать подрядчиков в обход 44-ФЗ Севастополь и Крым смогут до конца 2022 года
В Крыму 7 и 8 марта объявили бесплатный проезд для женщин в праздничных троллейбусах