Погода в Крыму на 8 марта: без осадков и тепло до +20
8 марта, в воскресенье, на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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