2020-03-08T06:35:41+03:00
Общество

Погода в Крыму на 8 марта: без осадков и тепло до +20

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму переменная облачность.В Крыму переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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8 марта, в воскресенье, на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +21…+23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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