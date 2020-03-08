В Ялте можно побывать на корабле Черноморского флота «Вышний Волочек»
К набережной Ялты пришвартовался боевой корабль «Вышний Волочек». Все желающие могут побывать на его борту. Командование Черноморского флота организовало экскурсии в честь 8 Марта, но нет и речи о какой-либо дискриминации по половому признаку - на борт могут пройти и мальчики, и девочки.
- Корабль смогут посетить не только представители прекрасного пола, но и все остальные жители и гости Ялты, - сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Роль гидов на себя возьмут моряки-черноморцы.
Они проведут экскурсантов по верхней палубе корабля, познакомят с вооружением, расскажут о боевом потенциале «Вышний Волочек».
На необычной экскурсии можно побывать 8 и 9 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU